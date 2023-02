Séisme : "Les gens ont été touchés par l'hommage de la mairie de Tel-Aviv" (ambassadrice d'Israël en Turquie)

La mairie de Tel-Aviv a décidé lundi soir d'illuminer sa façade aux couleurs du drapeau turc après le séisme dévastateur

"L'hommage de la municipalité de Tel-Aviv a été très bien reçu ici, les gens ont été très touchés par cette image. Les deux peuples sont très proches l'un de l'autre. La solidarité demeure, malgré les crises politiques passées", a déclaré mardi soir Irit Lillian, ambassadrice d'Israël en Turquie.

Quelques heures après le séisme, Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait "ordonné à toutes les autorités de se préparer immédiatement à fournir une assistance médicale et des secours".

"Quelque 150 experts en sauvetage sont prêts à partir pour la Turquie dans les prochaines heures. Un tiers d’entre eux sont des officiers d’état-major et du renseignement, et deux tiers ont des capacités de sauvetage, de médecine et d’ingénierie », a déclaré lundi le colonel (de réserve) Golan Vach, commandant de l’Unité nationale de sauvetage de Tsahal, lors d'un point presse.