Des procureurs iraniens ont couvert des viols commis par des gardiens de la révolution

Les procureurs de l'État iranien sont accusés d'avoir couvert les viols commis par deux membres du Corps des gardiens de la révolution islamique, selon un document judiciaire interne. Les deux hommes auraient violé deux femmes, âgées de 18 et 23 ans, dans une camionnette à Téhéran en septembre dernier, rapporte le journal The Guardian mercredi. Elles avaient été arrêtées pendant les manifestations qui ont débuté ce mois-là à la suite de la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la "police des mœurs" iranienne.

Le document judiciaire aurait été initialement divulgué à la chaîne d'information Iran International par le groupe d'hacktivistes Edalat-e Ali (la justice d'Ali). Il s'agit du premier document interne à faire surface et à exposer un cas spécifique de ce type, bien que les militants soupçonnent depuis longtemps que certaines femmes détenues ont été abusées sexuellement par des agents de sécurité pendant les manifestations.

AFP PHOTO/BEHROUZ MEHRI Illustration - Un membre de la police des mœurs met en garde une jeune femme pour son port du voile jugé non réglementaire à Téhéran, en Iran

Daté du 13 octobre 2022, le document a été rédigé par Mohammad Shahriari, procureur adjoint et chef du bureau du procureur à Téhéran, et adressé à Ali Salehi, procureur général et de la révolution. L'affaire a été portée à l'attention des procureurs après que l'un des officiers de l'IRGC a appelé l'une des victimes après l'agression. Elle a enregistré la conversation et a déposé une plainte. L'officier a d'abord nié les accusations, puis a changé d'histoire en affirmant que les femmes avaient consenti aux rapports sexuels. Les deux officiers arrêtés séparément auraient été placés en détention.

"Compte tenu de la nature problématique de l'affaire, de la possibilité d'une fuite de ces informations dans les médias sociaux et de leur déformation par des groupes ennemis, il est recommandé d'émettre l'ordre nécessaire pour qu'elle soit classée top secret", indique le document, ajoutant que l'affaire devrait être classée sans aucune référence à l'institution militaire impliquée.