"Il s'agit du premier papyrus complet découvert à Saqqara en plus de 100 ans"

Pour la première fois en 100 ans, un ancien papyrus du "Livre des morts" a été découvert à Saqqarah, un ancien lieu de sépulture près du Caire en Égypte. Le papyrus, dont la longueur a d'abord été estimée à environ 9 mètres, a été daté à plus de 2 000 ans. Il a été découvert à l'intérieur d'un sarcophage en bois (l'un des 250) au sud de la pyramide du roi Djoser, également connue sous le nom de pyramide à degrés, dans la nécropole de Saqqarah.

Malgré les nombreuses découvertes de textes du Livre des Morts, l'analyse de la nouvelle découverte pourrait faire la lumière sur les anciennes traditions funéraires égyptiennes, après la traduction de ses textes en arabe.

"Il s'agit du premier papyrus complet découvert à Saqqara en plus de 100 ans", a déclaré Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême égyptien des antiquités. Des informations sur les propriétaires du papyrus seront publiées lors de l'exposition du Grand Musée égyptien de Gizeh, qui se veut le plus grand musée archéologique au monde avec plus de 100 000 objets de l'Égypte ancienne, dont beaucoup proviennent de la tombe de Toutankhamon. Le musée devrait attirer des millions de visiteurs chaque année et sera une attraction touristique majeure en Égypte.