Syrie : premier convoi d'aide aux zones rebelles depuis le séisme (responsable du poste-frontière)

Le premier convoi d'aide aux zones rebelles du nord-ouest de la Syrie depuis le séisme meurtrier est entré jeudi par le poste-frontière de Bab al-Hawa avec la Turquie, a indiqué un responsable de ce passage. Un correspondant a vu six camions, chargés notamment de matériel pour des tentes et de produits d'entretien, entrer en territoire syrien.

"Le premier convoi d'aide de l'ONU est entré aujourd'hui, quatre jours après le séisme", a déclaré Mazen Allouch, un responsable au poste-frontière tenu du côté syrien par les rebelles.

Il a indiqué qu'il s'agissait d'une aide qui était attendue avant le séisme qui a dévasté la Syrie et la Turquie voisine lundi, faisant plus de 17.000 morts, dont plus de 3.000 en Syrie, selon un bilan provisoire. "Elle sera suivie, si Dieu le veut, comme on nous l'a promis, de convois plus importants pour aider notre peuple sinistré", a-t-il ajouté.

La quasi totalité de l'aide humanitaire destinée aux zones rebelles est acheminée à partir de la Turquie par le point de passage de Bab al-Hawa. La Turquie a indiqué s'employer à ouvrir deux autres passages frontaliers.

L'ONU avait indiqué mardi que l'acheminement par ce passage était perturbé en raison des routes endommagées, même si la plateforme de transbordement des marchandises et le point de passage lui-même étaient intacts. L'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Geir Pedersen, a annoncé qu'une partie de l'aide entrera jeudi par le point de passage de Bab al-Hawa.