Séisme : un maillot de Ronaldo mis aux enchères par le joueur turc Merih Demiral pour soutenir les victimes

Le joueur de football turc Merih Demiral a mis aux enchères un maillot de Cristiano Ronaldo issu de sa collection personnelle en soutien aux victimes du tremblement de terre en Turquie, a déclaré Demiral en début de semaine.

Demiral, qui a joué aux côtés de Ronaldo à la Juventus, a déclaré mardi dans un message sur Twitter qu'il mettait aux enchères un maillot de la Juventus signé par la superstar portugaise.

"Je viens de parler avec Cristiano. Il m'a dit qu'il était très triste de ce qui s'est passé en Turquie. Nous mettons aux enchères le maillot dédicacé de Ronaldo dans ma collection", a affirmé Demiral. "Tous les bénéfices de la vente aux enchères seront utilisés pour la zone du tremblement de terre". L'initiative de Demiral a vu d'autres anciens coéquipiers lui emboîter le pas, l'Italien Leonardo Bonucci et l'Argentin Paulo Dybala faisant don de maillots dédicacés qui ont également été mis aux enchères.

Mercredi, les trois maillots ont été vendus pour un total de 265 454 dollars, selon le compte Twitter de Demiral.

Un tremblement de terre meurtrier a frappé la Turquie et la Syrie voisine tôt lundi, causant des destructions massives et faisant plus de 19 000 morts dans les deux pays.