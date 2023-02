Washington prévient : le transfert des pouvoirs en Cisjordanie à Betsalel Smotrich sera considéré comme une annexion

L'application de l'accord de coalition donnerait à Betsalel Smotrich une énorme influence sur la politique menée dans la région

Les Etats-Unis ont averti Israël que le transfert des pouvoirs en Cisjordanie à Betsalel Smotrich serait considéré comme une étape d'annexion de la Cisjordanie, a rapporté ce soir l'analyste politique Barak Ravid au site Walla, citant deux hauts responsables israélien et américain.

Ces informations surviennent alors que le Premier ministre Benyamin Netanyahou reçoit des pressions de la part des membres d'extrême droite de son gouvernement, afin de mettre en œuvre l'accord de coalition stipulant que le chef du parti Sionisme religieux Betsalel Smotrich sera chargé de coordonner les opérations dans les territoires et de gérer l'administration civile de la région. Ces pouvoirs, qui sont actuellement entre les mains du ministre de la Défense, donneraient à celui-ci une énorme influence sur les implantations juives et la politique civile envers les Palestiniens qui vivent dans la zone C, qui constitue 60 % du territoire palestinien.

Ces mises en garde ont été formulées la semaine dernière par la sous-secrétaire d'État américaine Barbara Leaf, qui se trouvait à Jérusalem pour s'entretenir avec le conseiller à la sécurité nationale Tzahi Hanegbi et d'autres hauts responsables dans le but de freiner l'escalade en Cisjordanie. Celle-ci a averti qu'un tel transfert de pouvoirs aux mains de Betsalel Smotrich compliquerait davantage la situation dans la région, et serait considérée par l'administration Biden comme une étape vers l'annexion de la Cisjordanie par Israël.

Yonatan Sindel/Flash90 Israel's Finance Minister Bezalel Smotrich.

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré de son côté que l'administration Biden estimait qu'il était essentiel qu'Israël et les Palestiniens évitent les mesures unilatérales susceptibles d'exacerber les tensions et de saper les efforts visant à faire avancer les négociations sur une solution à deux États, telles que des étapes vers l'annexion des territoires. "Une application du droit civil israélien en zone C de Judée-Samarie est assurément une démarche de ce type", a-t-il déclaré.

Le ministre de la Défense s'oppose fermement à l'application de l'accord de coalition avec le Sionisme religieux. Plusieurs réunions entre Yoav Gallant et Betsalel Smotrich sur le sujet se sont terminées sans résultat. Seulement le dirigeant d'extrême droite dispose de nombreux leviers de pression sur Netanyahou et Gallant, à la fois en raison de son contrôle sur le budget, et en raison de sa capacité à renverser le gouvernement si ses demandes ne sont pas acceptées.

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré de son côté que l'administration Biden estimait qu'il était essentiel qu'Israël et les Palestiniens évitent les mesures unilatérales susceptibles d'exacerber les tensions et de saper les efforts visant à faire avancer les négociations sur une solution à deux États, telles que des étapes vers l'annexion des territoires. "Une application du droit civil israélien en zone C de Judée-Samarie est assurément une démarche de ce type", a affirmé le porte-parole du département d'Etat américain.