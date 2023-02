Séismes: Washington annonce 85 millions de dollars d'aide à la Turquie et à la Syrie

L'aide en Syrie passe par des partenaires locaux, les Etats-Unis refusant tout contact avec le président syrien Bachar al-Assad

Les Etats-Unis vont verser 85 millions de dollars d'aide à la Turquie et à la Syrie, a annoncé jeudi l'Agence américaine de développement (USAID), après le séisme dévastateur qui a frappé les deux pays lundi.

L'USAID a souligné dans un communiqué que le financement serait versé à des partenaires sur le terrain "pour fournir l'aide urgente nécessaire à des millions de personnes" notamment en matière de nourriture et de soins de santé. L'aide devrait aussi permettre d'aider à l'approvisionnement en eau potable et empêcher la propagation de maladies, a affirmé l'agence.

L'annonce intervient après un appel plus tôt jeudi entre le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et son homologue turc Mevlut Cavusoglu pour évoquer les besoins de cet allié, membre de l'Otan.

"Nous sommes fiers de nous joindre à la campagne mondiale d'aide à la Turquie, la Turquie ayant si souvent envoyé ses propres experts en secours à tant de pays par le passé", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat américain Ned Price.

ADEM ALTAN / AFP Un habitant de la ville turque de Kahramanmaras, tient la main de sa fille de 1 ans, décédée dans l'effondrement de leur immeuble, le 7 février 2023

Les Etats-Unis ont déjà envoyé des équipes de sauvetage en Turquie et ont fourni des marteaux-piqueurs, des générateurs d'électricité, des systèmes de purification de l'eau, et des hélicoptères, selon des responsables.

Selon l'USAID, les équipes de secours concentrent leurs efforts sur la ville d'Adiyaman, fortement touchée par le séisme, et cherchent des survivants à l'aide de chiens, de caméras, et d'appareils d'écoute. En raison de dégâts sur des routes et des ponts, le Pentagone a envoyé des hélicoptères Black Hawk et Chinook pour transférer les fournitures, a précisé l'USAID.

L'aide en Syrie passe par des partenaires locaux, les Etats-Unis refusant tout contact avec le président syrien Bachar al-Assad, en raison de sa répression du soulèvement populaire contre le régime, qui a dégénéré en guerre civile.

Un premier convoi d'aide est entré dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie jeudi, pour la première fois depuis la catastrophe. Le département du Trésor américain a toutefois annoncé la levée temporaire de certaines sanctions en lien avec la Syrie, avec l'objectif de voir l'aide être acheminée aussi vite que possible aux populations touchées.