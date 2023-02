Séismes en Turquie et en Syrie : encore un faible espoir de trouver des survivants

Les secouristes israéliens envoyés en Turquie ont sorti 17 personnes des décombres

Les violents séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie lundi ont fait au moins 21 051 morts dont 17 674 en Turquie et 3 377 en Syrie, selon un dernier bilan désastreux et les chances de retrouver des survivants s’amenuisent d’heure en heure. Les secouristes ne ménagent pas leurs efforts dans les deux pays mais les chances de survie des personnes ensevelies sous les décombres sont réduites par le froid mordant et le "délai crucial des premières 72 heures", expliquent les secouristes. Le nombre de survivants retrouvés par les différentes équipe diminue jour après jour, même si les secouristes israéliens envoyés en Turquie affirment ne pas perdre espoir d’en retrouver encore. Jeudi soir, l'équipe israélienne avait réussi à sortir des décombres 17 personnes.

L’aide internationale continue se déployer dans les deux pays et un premier convoi de six camions a également pu entrer jeudi dans les zones du nord-ouest de la Syrie contrôlées par les rebelles. Les secouristes des Casques Blancs qui opèrent en zones rebelles syriennes ont toutefois fait part de leur déception, l’aide fournie n’étant pas spécifique à la recherche de survivants lors de telles catastrophes.

Erik Marmor/Flash90 Vue des bâtiments détruits après le séisme meurtrier de Kahramanmaras, en Turquie, le 8 février 2023.

Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime qu’environ 23 millions de personnes subiront les conséquences des séismes. Elle redoute une crise sanitaire majeure qui pourrait causer plus de dégâts que les séismes eux-mêmes, comme des apparitions d’épidémies telles que le choléra.

La Banque mondiale a en outre annoncé jeudi une aide de 1,78 milliard de dollars (1,65 milliard d’euros). Les États-Unis ont quant à eux promis 85 millions de dollars (79 millions d’euros), ainsi que la levée de certaines sanctions imposées à la Syrie, afin que l’aide votée atteigne les populations touchées le plus rapidement possible. La France a pour sa part annoncé débloquer 12 millions d’euros pour la Syrie.