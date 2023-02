Séisme en Turquie : un garçon de 10 ans sauvé des ruines par Tsahal

Les équipes de secours et médicales poursuivent intensément les efforts de recherche et de sauvetage

La mission israélienne "Branches d'olivier" a secouru huit personnes piégées vivantes dans les épicentres du tremblement de terre en Turquie - a indiqué vendredi l'armée israélienne.

Les équipes de secours ont localisé et secouru ce vendredi matin lors d'une opération qui a duré environ une heure un garçon de 10 ans qui était piégé dans les ruines d'une maison de la ville de Kahramanmaras. Les équipes médicales ont donné au petit garçon un traitement médical pendant le sauvetage, avant d'être évacué dans un hôpital.

Les équipes de secours et médicales poursuivent intensément les efforts de recherche et de sauvetage alors que l'espoir de trouver encore des survivants s'amenuise, une centaine d'heures après le violent séisme qui a tué plus de 21.700 personnes dans l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle.

"C'est un désastre total, la ville attend nos secours et nous sommes là pour aider", a déclaré Shalom Galil, secouriste israélien de la délégation du Magen David Adom envoyée en Turquie lors d'une interview pour l'émission Défense.