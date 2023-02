Séisme : Israël envoie 60 tonnes de matériel humanitaire et de médicaments en Turquie

"La mobilisation de l'État d'Israël pour soutenir notre ami en cas de besoin est une source de fierté nationale"

Un avion décollera pour l'aéroport d'Adana en Turquie avec environ 60 tonnes de matériel humanitaire, dont des dizaines de milliers de couvertures, de manteaux, de sacs de couchage et d'équipements d'hiver pour les survivants du tremblement de terre dans le sud-est de la Turquie, a annoncé vendredi le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen.

"La mobilisation de l'État d'Israël pour soutenir notre ami en cas de besoin est une source de fierté nationale", a-t-il affirmé.

Cette décision a été prise à l'initiative du ministère des Affaires étrangères et des Forces de défense israéliennes (l'Agence d'aide nationale de l'État d'Israël au sein du ministère des Affaires étrangères) et en coopération avec le ministère de la Défense et le ministère de la Santé et avec l'assistance de l'unité chargée des transports internationaux à la direction du ministère de la Défense. Israël va livrer ce vendredi des médicaments essentiels à la demande du ministère turc de la Santé.

"Le ministère des Affaires étrangères, au nom de tout l'État d'Israël, se tient aux côtés de la Turquie et du peuple turc en ces jours difficiles. Nous sommes obligés d'aider notre ami en cas de besoin", a souligné le ministre.

Le ministère des Affaires étrangères est en contact étroit avec les autorités turques afin de transférer l'aide humanitaire nécessaire aux survivants du terrible tremblement de terre, dans le but de faciliter l'adaptation au froid intense qui sévit dans la région.