"Le terroriste est un héros" : Les Palestiniens fêtent l'attentat à Jérusalem

"L'action héroïque à Jérusalem est une réponse naturelle à tous les crimes de l'occupation contre le peuple palestinien"

Klaxons et distributions de gâteaux : la rue palestinienne est en fête et les organisations terroristes se sont félicitées après l'attentat de Jérusalem qui a eu lieu vendredi dans le quartier de Ramot à Jérusalem, au cours duquel deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées.

"L'action héroïque à Jérusalem est une réponse naturelle à tous les crimes de l'occupation contre le peuple palestinien, dont le dernier en date est le massacre du camp de réfugiés d'Aqabat Jaber", a déclaré le porte-parole du Hamas, Hazem Kassem.

Les Brigades Al-Aqsa ont également publié une déclaration en affirmant qu'il s'agissait "d'une réponse naturelle aux crimes d'Israël contre notre peuple partout. Nous soulignons que la résistance poursuivra ses activités tant que l'occupation restera sur notre terre et nuit aux lieux saints."

Le porte-parole du Jihad islamique en Cisjordanie, Tarek Ezz ad-Din, a déclaré : "Nous nous félicitons de l'action héroïque à Jérusalem qui souligne à maintes reprises que notre peuple palestinien persiste dans sa résistance à l'occupation jusqu'à ce qu'elle soit retirée de notre Jérusalem, qui restera un symbole de fermeté et l'action héroïque symbolise l'approche de la résistance pour vaincre l'occupant criminel".

A l'instar des attentats de ces dernières semaines, le terroriste est un résident de Jérusalem-Est, cette fois du village d'Isawiya -

Environ 370 000 résidents arabes vivent à Jérusalem-Est, dont beaucoup détiennent une carte d'identité israélienne et se déplacent librement entre Israël et les territoires de l'Autorité palestinienne.

Le journal Al-Sharq Al-Awast a rapporté vendredi que l'Égypte avait intensifié ses efforts de médiation entre Israël et les Palestiniens, dans le but de mettre fin à la violence à Jérusalem et en Cisjordanie - et d'empêcher sa propagation à la bande de Gaza, avant le début du mois de Ramadan. De hauts responsables égyptiens ont averti que "la situation pourrait devenir incontrôlable" et ont noté que "l'Egypte voulait que les États-Unis demandent à Israël de l'aider à réduire l'escalade et la violence".

"Nous sommes tous prêts à mourir pour la Palestine", martèlent des jeunes des quartiers de Jérusalem-est après les récents attentats. "Je souhaite être un martyr pour la Palestine", a récemment confié à Channel 12 un jeune Arabe du quartier. "Tout le peuple palestinien sera martyr et vivra au paradis. J'ai un fils de dix ans et nous espérons qu'il sera également martyr", a-t-il ajouté. Selon lui, de nombreux membres de sa famille et amis sont à l'origine d'attentats au cours desquels ils ont été tués.

"Je ne veux pas d'argent et je ne veux rien du bonheur mondain", a-t-il affirmé. "Je veux rencontrer Allah pendant que je suis pur et être au paradis."

Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza avaient fêté, fin janvier l'attentat terroriste qui a fait sept morts du côté israélien près d'une synagogue de Jérusalem.