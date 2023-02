Syrie : Damas autorise l'acheminement de l'aide internationale vers les zones rebelles

La guerre civile qui déchire la Syrie depuis 2011 complique l'accès de la population à l'aide humanitaire

Le gouvernement syrien a annoncé vendredi accepter que l'aide internationale destinée aux zones rebelles du nord-ouest du pays, dévastée par le séisme meurtrier, soit acheminée à partir des régions qu'il contrôle. L'aide destinée à ces zones entre actuellement au compte-gouttes par un passage frontalier les reliant à la Turquie voisine.

"Le Conseil des ministres a accepté l'acheminement des aides humanitaires à l'ensemble" du territoire syrien, "dont les zones hors de contrôle de l'Etat", a annoncé le gouvernement syrien.

AP Photo/Omar Sanadiki Syrian Civil Defense workers and security forces search through the wreckage of collapsed buildings, in Aleppo, Syria.

Il a précisé que la distribution de l'aide humanitaire devra être "supervisée par le Comité International de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge syrien", avec l'aide de l'ONU, selon un communiqué diffusé par l'agence officielle Sana. Le violent séisme qui a secoué lundi à l'aube la Syrie et la Turquie a tué plus de 22.300 personnes, dans l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle.

La guerre civile qui déchire la Syrie depuis 2011 complique l'accès de la population à l'aide humanitaire, en particulier dans les zones sous contrôle des rebelles dans le nord-ouest.

Pour l'heure, l'essentiel de l'aide destinée à cette zone vient de Turquie et passe par Bab al-Hawa, le seul point de passage autorisé, entre la Syrie et son voisin turc. Les dégâts causés par les séismes à l'infrastructure routière côté turc rendent l'acheminement de l'approvisionnement très difficile. L'ONU avait appelé de manière répétée le pouvoir syrien à ouvrir d'autres points de passage pour accélérer les secours.