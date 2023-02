Dubaï : les passagers n'auront plus besoin de passeport pour voyager

Un système de reconnaissance faciale avancé a été mis en place pour faciliter les contrôles

Les passagers de l'aéroport international de Dubaï n'auront plus besoin de passeport ou de carte d'embarquement pour décoller grâce à un nouveau système biométrique, rapporte Gulf News. Le major général Talal Ahmed Al Shanqiti, directeur général adjoint du secteur des passeports de l'aéroport, a déclaré que les voyageurs pourront traverser le terminal jusqu'à l'avion en montrant simplement leur visage.

Cette technologie biométrique dernier cri utilise un mélange de reconnaissance faciale et de l'iris de l'oeil dans les aéroports de Dubaï, ce qui permet aux voyageurs de passer plus rapidement les contrôles. Ce système s'applique à tous les expatriés, émiratis et visiteurs dont les données ont été enregistrées auprès du GDRFA depuis 2019. Toutes les informations biométriques ont été stockées sur le système GDRFA pour les voyages futurs.

Les systèmes intelligents nouvellement développés dans les aéroports de Dubaï s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le GDRFA-Dubaï pour développer des services innovants, conformément aux directives des dirigeants qui visent à intégrer les technologies avancées dans tous les services gouvernementaux afin d'améliorer la qualité de vie.

Caroline Haïat/i24NEWS Aéroport de Dubaï

Actuellement, il y a 122 portiques biométriques et plus de 12 millions de passagers ont transité par ces portes intelligentes en 2022. "Nous voulons que les aéroports de Dubaï soit l'aéroport le plus facile et le plus fluide du monde avec ces guichets du futur", a affirmé Al Shanqiti.

Israël et les Emirats arabes unis ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020 et les citoyens peuvent désormais circuler librement entre les deux pays. Plus de 150 000 Israéliens ont visité les Emirats l'an dernier.