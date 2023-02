Emirats : les dirigeants ont la volonté de "faire évoluer les opinions sur l'Holocauste"

"Nous sommes au cœur du dialogue interconfessionnel dans le Golfe"

Le directeur de l'American Jewish Committee (AJC) aux Emirats Arabes Unis à Abu Dhabi, l'ambassadeur Marc. J Sievers s'est entretenu avec i24NEWS, évoquant les questions relatives à la communauté juive dans le pays du Golfe. "Les autorités émiraties nous ont invités à ouvrir cette antenne peu avant la signature des accords d'Abraham", a expliqué M. Sievers. "C'est le résultat de décennies de rencontres faites avant moi par mes collègues du Comité juif américain à Abu Dhabi et à Bahreïn."

Sievers a occupé le poste d'ambassadeur des États-Unis à Oman du 7 janvier 2016 au 30 novembre 2019. Il est ensuite devenu le premier directeur du bureau de l'AJC à Abu Dhabi en 2021. Il a expliqué que depuis l'ouverture du bureau de l'AJC, ils ont beaucoup travaillé avec le gouvernement émirati, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Tolérance.

"Nous sommes au cœur du dialogue interconfessionnel dans le Golfe, avec toutes les institutions islamiques et chrétiennes de la région, avec pour objectif de fonder très prochainement une Maison des familles abrahamiques à Abou Dhabi."

AFP Vue partielle du district industriel de Musaffah à Abou Dhabi

L'AJC est un groupe de défense des intérêts de la communauté juive. Selon le New York Times, l'AJC est "largement considéré comme le doyen des organisations juives américaines".

"Dès que je suis arrivé ici, j'ai réalisé à quel point le dialogue interconfessionnel faisait partie des projets pour une meilleure cohésion entre les diverses communautés présentes aux Émirats et à Bahreïn", explique Sievers. "Je me suis laissé prendre au jeu et j'ai découvert les différences qui peuvent exister entre les populations juives de Dubaï et d'Abou Dhabi."

"Les dirigeants ont la volonté de faire évoluer les mentalités et certaines opinions sur l'Holocauste. Le déni de l'Holocauste est un phénomène que je connais bien. C'est un courant de pensée qui ne se limite pas au monde arabe : il s'est propagé à travers plusieurs idéologies dans le monde. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer, et c'est passionnant d'en être témoin", a-t-il conclu.