Jusqu'à 5,3 millions de personnes risquent d'être sans abri en Syrie (ONU)

Plus de 22 500 personnes sont décédées dans le séisme de lundi en Turquie et en Syrie

Jusqu'à 5,3 millions de personnes en Syrie pourraient se retrouver sans abri à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a secoué la Turquie et la Syrie cette semaine, a déclaré vendredi une responsable des Nations Unies. "Pas moins de 5,3 millions de personnes en Syrie pourraient être sans abri", a affirmé la représentante syrienne du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Sivanka Dhanapala, lors d'un point de presse.

"Pour la Syrie, c'est une crise dans la crise. Nous avons eu des problèmes économiques, notamment avec le Covid et nous sommes maintenant au cœur de l'hiver." Les survivants du séisme ont afflué vers des camps mis en place pour les personnes déplacées.

Par ailleurs, instruction du président Abdelmadjid Tebboune, Alger "a décidé de faire don de 30 millions de dollars à la République de Turquie et de 15 millions de dollars pour la République arabe syrienne, dans le cadre des aides que continue à octroyer l'Algérie à ces deux pays et peuples frères, en guise de solidarité suite au violent séisme qui les a frappés", a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Abdulaziz KETAZ / AFP Un enfant syrien à l'intérieur d'un abri d'urgence dans le centre de la ville de Maarat Misrin, dans la partie nord de la province d'Idlib

L'Algérie a également dépêché en Turquie un groupe de 89 agents d'intervention et de gestion des risques majeurs, dont la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement et une équipe médicale spécialisée.

Plus de 22 500 personnes ont perdu la vie dans le séisme alors que les équipes de sauvetage tentent de récupérer les derniers survivants.