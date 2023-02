L'enfant sauvé à Kahramanmaraş est le 19e civil turc secouru par les équipes de Tsahal, les derniers bilans du séisme font état d'au moins 24 218 morts

Les secouristes israéliens ont sorti vendredi soir un garçon de 9 ans des décombres d'un immeuble qui s'est effondré dans le sud-est de la Turquie, près de cinq jours après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région, et qui a fait au moins 24 218 morts : 20 665 en Turquie et 3 553 en Syrie. L'armée israélienne a indiqué que le garçon, Ridvan, était le frère de Romisa, une jeune fille de 14 ans qui avait été secourue avec leur père Mohammed par les secouristes israéliens plus tôt dans la semaine.

L'enfant sauvé dans la ville Kahramanmaraş est le 19e civil turc secouru par les équipes du Commandement du front intérieur depuis le début de son intervention en Turquie baptisée "Rameaux d'olivier". Il a été examiné par un pédiatre d'un hôpital de campagne installé par Tsahal à proximité. Dans la matinée, les équipes israéliennes ont sauvé un autre garçon de 10 ans des décombres d'un immeuble dans la même ville.

De nouveaux sauvetages ont été signalés dans la région vendredi, mais ils deviennent de plus en plus rares. Bien que les experts estiment que les personnes piégées sous les décombres peuvent survivre pendant une semaine ou plus, les chances de trouver des survivants s'amenuisent.

Tsahal a déclaré que ses équipes continuent d'œuvrer pour tenter de sauver les civils piégés sous les décombres depuis le séisme de magnitude 7,8, qui a frappé la région lundi. Israël a envoyé environ 450 secouristes, médecins et infirmières dans les villes turques pour participer aux opérations de secours qui ont permis d'extirper plusieurs enfants vivants des décombres.

En Syrie, le gouvernement a autorisé "l'acheminement des aides humanitaires à l'ensemble" du pays - y compris les zones tenues par les rebelles en Syrie - où 5,3 millions de personnes risquent de se retrouver sans abri, a alerté l'ONU. Le Programme alimentaire mondial (PAM), agence spécialisée des Nations unies, a établi à 874.000 le nombre de personnes touchées par le séisme dans les deux pays, et réclamé 77 millions de dollars pour leur fournir des vivres.

Si l'aide humanitaire de l'étranger afflue en Turquie, l'accès à la Syrie en guerre, dont le régime est sous le coup de sanctions internationales, s'avère plus compliqué. L'OMS estime que 23 millions de personnes dans les deux pays sont "potentiellement exposées, dont environ cinq millions de personnes vulnérables" et redoute une crise sanitaire majeure qui causerait plus de dommages que le séisme.