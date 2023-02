Elon Musk, tête d'affiche du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï

De lundi à mercredi, des milliers de dirigeants, discuteront aux Émirats arabes unis des différents défis de notre époque

Le PDG de Tesla et de Twitter, Elon Musk, est la tête d'affiche du Sommet mondial des gouvernements 2023 qui se tient de lundi à mercredi à Dubaï, l'émirat devenant la scène centrale d'un échange d'idées et d'une vision pour un monde confronté à de nombreux défis pour la 9e année consécutive.

Pendant trois jours, des milliers de dirigeants, dont 20 chefs d'État, 250 ministres et les responsables de 80 organisations internationales, régionales et gouvernementales, discuteront aux Émirats arabes unis des différents défis de notre époque.

https://twitter.com/i/web/status/1622476613983080450 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il s'agira de la seconde participation d'Elon Musk à cet événement, puisqu'il était déjà venu en 2017. Au programme du sommet : 220 ateliers, 300 intervenants, 10 000 fonctionnaires, leaders d'opinion, célébrités et experts du monde entier qui discuteront de six thèmes clés dans ce qui sera le plus grand rassemblement de leaders de la région dans le monde post-Covid.

Les intervenants aborderont ainsi les caractéristiques et les expériences des gouvernements, les perspectives de coopération internationale, les défis du développement durable, les questions climatiques, la finance mondiale, l'économie mondiale et l'avenir des soins de santé.