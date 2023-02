Un nouvel avant-poste illégal évacué en Cisjordanie

"Face au terrorisme meurtrier qui sévit, les points de peuplement sont la réponse appropriée"

La police des frontières israélienne a évacué un nouvel avant-poste appelé Gofna dans la région de Binyamin en Cisjordanie dimanche après-midi, quelques heures seulement après son érection par six familles et des dizaines de jeunes.

Il s'agit du deuxième avant-poste à être évacué sous le nouveau gouvernement.

Le mouvement pro-implantations Nahala affirme que les Israéliens installés sur le site ont été violemment expulsés du site en infraction à la loi qui exige selon lui, qu'un ordre d'évacuation officiel soit émis avant de procéder à une évacuation.

"Il n'est pas trop tard pour arrêter l'évacuation. Nous appelons le Premier ministre et le ministre de la Défense à arrêter la politique de gauche de l'ancien ministre de la Défense Benny Gantz qui permet aux Arabes de continuer à prendre le contrôle de la Judée-Samarie. Reprenez vos esprits et donnez l'ordre de stopper cette évacuation honteuse et violente", ont déclaré les Israéliens ayant installé l'avant-poste dans un communiqué.

"Dix personnes ont été assassinées à Jérusalem au cours des dernières semaines, ne laissant aucun doute sur le fait que le site doit être établi le plus tôt possible afin de renforcer la présence juive en Terre d'Israël", a déclaré un membre du secrétariat de l'avant-poste, Talia Farkash. "Nous espérons recevoir le plein soutien des membres du gouvernement de droite qui doivent comprendre que face au terrorisme meurtrier qui sévit, les points de peuplement sont la réponse appropriée." Le mouvement Nahala, affirme également que "le lien avec la Terre d'Israël est la chose la plus efficace pour empêcher de nouvelles effusions de sang".

Courtesy (no credit) Des jeunes tentent de rétablir l'avant poste illégal "Or Haïm" en Cisjordanie

Le mois dernier, les forces israéliennes ont évacué l' avant-poste d'Or Haim en Samarie, suscitant l'indignation des membres du Parti sioniste religieux, qui ont boycotté une réunion du cabinet peu après. La semaine dernière, le journal Haaretz a toutefois rapporté que le ministre des Finances Betsalel Smotrich avait demandé aux dirigeants des implantations d'empêcher l'établissement de nouveaux avant-postes.

"Notre objectif est de faire que nous n'ayons plus besoin d'agir de manière illégale. Nous voulons que la loi et la politique officielle du gouvernement d'Israël visent à réglementer les implantations existantes et à en créer de nouvelles", a déclaré le dirigeant du parti Sionisme religieux.

"Nous voulons normaliser la vie en Judée-Samarie. Aucun de nous ne prône la violation de la loi. Aucun de nous ne sanctifie les actes sporadiques de personnes et de mouvements. Lorsque nous l'avons fait, c'était pour amener l'État à nous. Mais désormais, nous sommes l'État. Nous sommes le gouvernement", a-t-il ajouté.