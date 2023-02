Séisme : le Hezbollah envoie un convoi humanitaire en Syrie

"C'est l'heure de se tenir aux côtés du cher peuple syrien"

Le mouvement terroriste libanais Hezbollah, allié du gouvernement syrien, a envoyé dimanche un convoi d'aide humanitaire dans l'ouest de la Syrie, pays secoué par un séisme qui a fait plus de 3.500 morts.

"C'est l'heure de se tenir aux côtés du cher peuple syrien", a déclaré Hachem Safieddine, haut responsable de la formation chiite, à des journalistes avant le départ du convoi de la banlieue sud de Beyrouth.

"Du peuple libanais résistant au peuple syrien frère", pouvait-on lire sur des banderoles collées sur les camions. "Ce convoi est le premier, d'autres suivront", a déclaré Adnan Moqaddam, directeur de la Défense civile du Hezbollah.

ANWAR AMRO / AFP Des camions chargés d'aide humanitaire fournie par le groupe chiite libanais Hezbollah partent pour la Syrie, le 12 février 2023

Selon lui, le premier convoi est composé de 23 camions, dont une vingtaine sont partis de Beyrouth et le reste de la Bekaa (est). Il transporte, entre autres, des "vivres" et des "fournitures médicales pour les survivants du séisme". L'aide sera livrée au Croissant-Rouge syrien, a ajouté M. Moqaddam.

Le convoi a pour destination la province de Lattaquié, particulièrement touchée par le séisme, dont l'épicentre était en Turquie voisine et qui a fait plus de 29.600 morts dans ce pays.

ANWAR AMRO / AFP Des camions chargés d'aide humanitaire fournie par le groupe chiite libanais Hezbollah partent pour la Syrie le 12 février 2023

Le gouvernement libanais a envoyé de son côté des secouristes dans des zones sinistrées et a ouvert, selon le ministère des Travaux publics et des Transports, aéroports et ports libanais pour que l'aide humanitaire internationale puisse être livrée à la Syrie.

Des combattants du Hezbollah, puissant allié de Damas, se battent aux côtés des forces syriennes dans le conflit qui a éclaté en 2011 en Syrie.