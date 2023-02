Séisme en Syrie : Bachar al-Assad remercie les Emirats arabes unis pour leur "énorme aide"

Abou Dhabi a annoncé 60 millions d'euros d'aide pour la Syrie

Le président syrien Bachar al-Assad a remercié dimanche Abou Dhabi pour son "énorme aide humanitaire", après le séisme qui a frappé lundi dernier la Syrie et la Turquie voisine, alors qu'il recevait à Damas le chef de la diplomatie émiratie, Abdallah ben Zayed Al-Nahyane. Abou Dhabi a dans un premier temps annoncé 12,7 millions d'euros d'aide humanitaire à la Syrie avant de promettre 47 millions d'euros supplémentaires.

Les Émirats arabes unis, dont les rapports avec Damas se sont réchauffés depuis 2018, sont au premier plan de la réponse humanitaire en Syrie, où selon les autorités le séisme dévastateur a fait plus de 3 500 morts. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a fait au total plus de 30 000 morts en Turquie et en Syrie et selon l'ONU, le bilan pourrait "doubler".

Karim SAHIB/AFP Des travailleurs déchargent de l'aide des Émirats arabes unis à l'aéroport international de Bassel al-Assad dans la ville portuaire méditerranéenne de Lattaquié en Syrie, le 11 février 2023

Bachar all-Assad, cité par la présidence syrienne, a remercié les "dirigeants et le peuple des Emirats arabes unis pour l'aide qu'ils apportent au peuple syrien", notant que les Emirats étaient parmi "les premiers pays à se tenir aux côtés de la Syrie et à envoyer une énorme aide humanitaire ainsi que des équipes de secours".

Il a salué leur "réponse rapide, qui reflète la profondeur des relations bilatérales". Dans la foulée du séisme, Abou Dhabi a envoyé plusieurs tonnes d'aide alimentaire, de secours, du matériel médical, et des secouristes opérant depuis vendredi dans la ville côtière de Jableh (ouest), gravement touchée.

Les avions émiratis atterrissent à Damas et Lattaquié (ouest), a reçu samedi son premier convoi d'aide alimentaire émirati à bord d'un avion russe. 16 avions émiratis sont arrivés en Syrie depuis le drame, a indiqué dimanche à l'AFP un responsable du ministère des Transports, Souleimane Khalil, précisant qu'un pont aérien avait été mis en place par les Emirats pour venir en aide aux victimes du séisme.

Selon le communiqué de la présidence syrienne, le ministre émirati s'est aussi rendu dans les régions sinistrées pour y "constater les efforts de l'équipe de secouristes émiratis", sans préciser quelles sont les zones qu'il a visitées.

Le journal progouvernemental Al-Watan a de son côté publié une photo du chef de la diplomatie émiratie dans la ville côtière de Jableh, parmi les plus touchées, dans la province de Lattaquié, fief de la famille Assad.

Le président Assad est isolé diplomatiquement notamment parmi les pays arabes depuis le début de la guerre civile déclenchée par la violente répression d'un soulèvement populaire contre le régime en 2011.

Les Emirats arabes unis sont le premier pays du Golfe à avoir rétabli ses relations avec Damas, rouvrant leur ambassade en 2018. Bachar al-Assad s'est rendu aux Emirats en mars dernier.