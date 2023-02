Séisme : fin de la mission israélienne en Turquie

Dix-neuf personnes ont été secourues par les équipes de Tsahal

La délégation de recherche et de sauvetage de l'armée israélienne se prépare à rentrer en Israël après le puissant séisme qui a touché la Turquie et la Syrie la semaine dernière et dont le bilan ne cesse de s'alourdir.

Israël a renforcé son aide en envoyant vendredi dernier 60 tonnes de matériel humanitaire et de médicaments alors que des dizaines de secouristes étaient déjà sur place pour tenter de sauver les survivants sous les décombres.

Depuis le début de la mission humanitaire israélienne, 19 personnes ont été secourues par les équipes de Tsahal.

L'Etat hébreu a aussi mis en place un hôpital de campagne dans la ville de Kahramanmaras, épicentre du séisme. Au total, l'hôpital compte 140 médecins et des infirmiers. L'équipe israélienne a également soigné plusieurs Syriens.

"Nous sommes dans un endroit où il y a beaucoup de réfugiés syriens. Nous avons sauvé des dizaines de personnes des décombres. Nous avons soigné un petit garçon qui a été secouru il y a quelques jours, et toute sa famille est venue pour le soutenir et être avec lui. Ils sont syriens et donc on leur parlait en arabe et son oncle est venu me voir en me disant : "Vous les Israéliens, vous vous occupez mieux de nous que notre propre peuple", a témoigné le lieutenant-colonel Aziz Abrahim au micro i24NEWS.

Capture d'écran/ i24NEWS Le lieutenant-colonel Aziz Abrahim au micro i24NEWS, en Turquie

En 1994, l'Etat hébreu a été le premier pays au monde à mettre en place un hôpital de campagne à l'étranger pour sa mission de sauvetage après le génocide au Rwanda.