"Je veux représenter cette circonscription comme elle le mérite" (Deborah Abisror-De Lieme)

"Il y a eu des fraudes électorales graves et cela m'attriste que l'on jette l'opprobre sur notre communauté"

L'ex-candidate de la majorité dans la 8e circonscription des Français de l'étranger, Deborah Abisror-de Lieme, a usé de son droit de réponse sur i24NEWS une semaine après que la chaine a accueilli la réaction de son rival, Meyer Habib, sur i24NEWS après l'annulation de son élection par le Conseil constitutionnel, le vendredi 3 février.

"C'est une élection qui s'est jouée à très peu de voix et c'est quelque chose que le Conseil constitutionnel a pris en compte. Il s'agit d'un recours juridique qui est devant la plus Haute cour de la République [...] Le Conseil constitutionnel a reçu des preuves qui viennent de moi ou du procès-verbal, c'est-à-dire qui ont été déposées par les citoyens le jour de l'élection", a déclaré Deborah Abisror-de-Lieme.

"Il y a eu des fraudes électorales graves et cela m'attriste que l'on jette l'opprobre sur notre communauté, sur tous les Français qui vivent en Israël en disant 'il y a eu des fraudes électorales là-bas'". Cela m'attriste car il y a à peine un mois, j'amenais un groupe de députés Renaissance en Israël, 15 députés qui n'étaient jamais venus dans le pays, pour leur montrer ce qu'on appelle la start-up nation [...] Je ne veux pas que l'on ne retienne que cela en France", a-t-elle affirmé.

"Il faut se rendre compte de l'image que l'on donne, il y a toute la France qui nous regarde et quand il y a une élection qui est annulée, c'est nous que l'on regarde [...] Je veux montrer que nous sommes un peuple, une nation, à l'image de sa démocratie."

Deborah Abisror s'est dit aussi "attristée" à l'idée que, pour les prochaines élections, l'Etat français va envoyer des personnes pour contrôler si les pratiques frauduleuses sont répétées". "Je trouve cela dommage que le candidat d'en face (Meyer Habib ndlr) ait commis de telles pratiques en sachant que c'était illégal et qu'on en arrive là. Il s'agit d'une décision juridique", a-t-elle ajouté.

Accusée par son concurrent d'avoir utilisé de faux documents, Deborah Abisror affirme que ces accusations sont "le propre du trumpisme et du populisme". "Les pièces déposées ne l'ont pas été seulement par moi, mais aussi par des citoyens le jour du vote", a-t-elle souligné.

"Cette circonscription mérite que l'on travaille pour elle au quotidien, mon sionisme n'est absolument plus à prouver, mon amour pour Israël non plus", a-t-elle clamé en confirmant sur i24NEWS qu'elle sera à nouveau candidate lorsqu'une date d'élection sera déterminée. Meyer Habib lui, n'a toujours pas fait part de sa décision.