L'Autorité palestinienne a averti que la décision du Cabinet de sécurité israélien de légaliser neuf avant-postes en Cisjordanie et de renforcer les mesures de sécurité à Jérusalem en réponse aux récentes attaques terroristes, conduirait à une escalade de la violence. Lors de la même réunion qui s'est tenue dimanche soir, le Cabinet de sécurité a également décidé de raccorder des dizaines d'autres avant-postes à l'eau et l'électricité. Il a enfin annoncé que de nouvelles constructions seraient approuvées dans les implantations.

Par la voix de son porte-parole, l'Autorité palestinienne a déclaré "condamner et rejeter" ces mesures. Il a également affirmé que ces décisions "sapaient les efforts américains et arabes" et qu'elles constituaient "une provocation envers le peuple palestinien".

"Les actions unilatérales sont rejetées conformément aux résolutions internationales et aux accords bilatéraux", a ajouté Ramallah, affirmant que "toutes les colonies sont illégales et violent le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies."

Sraya Diamant/Flash90 Des Israéliens devant l'avant-poste israélien d'Evyatar, en Cisjordanie, le 2 juillet 2021

Le Premier ministre de l'AP, Mohammad Shtayyeh, a lui aussi dénoncé ces décisions qu'il a qualifiées de "recette pour l'escalade" et de "menace pour l'existence palestinienne". Réitérant que "toutes les colonies sont illégales", il a exhorté l'ONU et les États-Unis à intervenir pour mettre fin "aux actions unilatérales qui compromettent la solution à deux États".

Le secrétaire général du Comité exécutif de l'OLP, Hussein al-Sheikh, a pour sa part indiqué que les dirigeants palestiniens examineraient les moyens de répondre aux décisions israéliennes. "Ces décisions sont considérées comme une guerre ouverte contre le peuple palestinien. Elles nécessitent une intervention internationale immédiate et des décisions contraignantes obligeant l'occupation à cesser son agression", a déclaré Hussein al-Sheikh dans un communiqué.

Condamnation également du ministère palestinien des Affaires étrangères, pour lequel ces mesures constituent "une escalade dangereuse de l'agression et une guerre ouverte contre les Palestiniens et Jérusalem" ne pouvant mener qu'à une "explosion". Il a à son tour appelé les États-Unis à intervenir.