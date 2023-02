Le ministre des Affaires étrangères israélien est arrivé en Turquie pour une visite de solidarité

Israël a déjà fourni à la Turquie plus de 60 tonnes d'aide humanitaire

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen est arrivé en Turquie mardi matin pour une visite de solidarité après le séisme meurtrier qui a frappé le pays. Le ministre israélien rencontrera le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, ainsi que son homologue turc Mevulut Chabusulu. Il visitera également un hôpital de campagne établi par Israël dans la zone touchée par le tremblement de terre.

"Je suis en Turquie aujourd'hui pour exprimer ma solidarité avec le peuple turc, et exprimer les condoléances du peuple d'Israël pour la grave catastrophe qui s'est abattue sur le pays. Israël se tient aux côtés de la Turquie en ces moments difficiles, et continuera de l'aider par tous les moyens à sa disposition." Israël a déjà fourni à la Turquie plus de 60 tonnes d'aide humanitaire, incluant notamment des vêtements d'hiver, du matériel médical et des médicaments.

La mission de sauvetage israélienne envoyée en Turquie au lendemain du séisme a permis de sauver 19 personnes des décombres, tandis que 400 blessés environ ont été soignés à l'hôpital mis en place sur place par Tsahal et les ministères israéliens de la défense et de la santé.