Syrie/Séisme : premier avion saoudien d'aide humanitaire depuis plus de dix ans

L'Arabie saoudite a rompu ses liens avec le président syrien en 2012 et soutenu des rebelles au début de la guerre civile

Un avion saoudien chargé d'aide pour les victimes du séisme meurtrier a atterri mardi matin à Alep (nord), pour la première fois depuis plus de dix ans, selon le ministère syrien des Transports.

Des avions chargés d'aide humanitaire se sont succédé depuis le séisme qui a fait le 6 février plus de 35 000 morts en Syrie et en Turquie, brisant l'isolement diplomatique de Damas. "C'est le premier avion d'Arabie saoudite à atterrir en Syrie depuis plus de dix ans", a déclaré à l'AFP un responsable du ministère des Transports qui a requis l'anonymat. L'avion saoudien est chargé de 35 tonnes de vivres, selon l'agence officielle syrienne SANA. Alep, deuxième ville de Syrie, a été dévastée par le séisme.

AP Photo/Hassan Ammar, File Des immeubles détruits par le séisme à Alep, en Syrie

Le dernier vol saoudien à atterrir en Syrie remonte à février 2012, selon l'agence SANA. Le président Bachar al-Assad est ostracisé par plusieurs pays arabes depuis qu'il a été exclu de la Ligue arabe fin 2011, après le début du soulèvement populaire contre le régime qui a dégénéré en guerre civile. L'Arabie saoudite a rompu ses liens avec le président syrien en 2012 et a soutenu des rebelles au début de la guerre, qui entre bientôt dans sa douzième année.

Ryad a promis une aide aux zones tenues par le pouvoir et à celles contrôlées par les rebelles dans le nord-ouest, également durement affectées par le séisme qui a fait plus de 3 600 morts dans le pays. La région d'Alep a été durement touchée par le tremblement de terre et plus de 200 000 personnes y sont sans abri, selon l'Organisation mondiale de la Santé.

La guerre en Syrie a fait plus d'un demi-million de morts et forcé près de la moitié de la population à abandonner leurs foyers. Avant même le séisme, la majorité de la population avait besoin d'une assistance humanitaire.

Les Emirats arabes unis qui ont, eux, renoué des relations diplomatiques avec la Syrie, ont envoyé des équipes de secouristes sur place et se sont engagés à fournir au pays 60 millions de dollars d'aide humanitaire. Lundi, le président syrien Bachar al-Assad a remercié Abou Dhabi pour son énorme aide".