Turquie : trois survivants retrouvés plus de huit jours après le séisme

Selon les statistiques, 90 % des personnes secourues le sont dans les trois jours suivant un tremblement de terre

Un jeune de 18 ans nommé Mohammed Cafer a été sauvé mardi des décombres d'un immeuble dans le sud de la Turquie. Il s'agit du troisième sauvetage de la matinée, plus de 198 heures après le tremblement de terre dévastateur, a indiqué la chaîne de télévision CNN Turk. Les deux autres personnes secourues dans la province voisine de Kahramanmaras sont deux frères de 17 et 21 ans.

Quelques hures auparavant, dans la nuit, sept autres survivants ont pu être sauvés : un enfant de trois ans à Kahramanmaras, une femme de 60 ans à Besni et une autre, de 40 ans à Gaziantep.

Ces sauvetages tant de jours après le séisme sont inespérés, alors que selon les statistiques 90 % des personnes secourues le sont dans les trois jours suivant un tremblement de terre.

Le séisme de lundi dernier suivi d'une réplique majeure a tué plus de 37 000 personnes dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, selon les chiffres officiels qui devraient encore augmenter. La catastrophe a également fait des dizaines de milliers de blessés et laissé des millions de personnes sans abri.

L'OMS redoute désormais une crise sanitaire majeure des suites du tremblement de terre.