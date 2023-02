Séisme : les Émirats arabes unis ouvrent le plus grand hôpital de campagne en Turquie

L'installation médicale de 40 000 mètres carrés compte 15 médecins de différentes spécialisations et 60 infirmières et assistants techniques

Les Émirats arabes unis ont ouvert le plus grand hôpital de campagne en Turquie pour aider les victimes du tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le pays la semaine dernière.

L'hôpital Emirates Relief Field situé dans le district d'Islahiye de Gaziantep en Turquie a commencé à fournir des soins médicaux, y compris la réhabilitation psychologique, aux personnes touchées par le séisme, a rapporté mardi l'agence de presse émiratie (WAM). Plus de 37 000 personnes ont été tuées en Turquie et en Syrie lors du tremblement de terre, détruisant des villages entiers et blessant des centaines de milliers de personnes.

L'hôpital s'est coordonné avec le ministère turc de la santé et l'autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), selon le brigadier d'état-major Dr Abdullah al-Ghaithi, commandant de l'hôpital de campagne des secours émiratis. L'installation médicale de 40 000 mètres carrés compte 15 médecins de différentes spécialisations et 60 infirmières et assistants techniques.

L'établissement médical offre plusieurs services de diagnostic et de traitement, notamment des opérations d'urgence et chirurgicales, ainsi que des soins intensifs. Une clinique psychiatrique a également été mise en place dans l'hôpital afin d'apporter aux victimes du tremblement de terre le soutien psychologique nécessaire. Les salles d'hospitalisation sont équipées de 50 lits d'hôpital et de quatre lits de soins intensifs.

À la suite du séisme, les Émirats arabes unis ont envoyé des équipes de secours en Turquie pour aider à récupérer les personnes piégées sous les décombres des bâtiments effondrés. Plusieurs campagnes d'aide ont également été mises en place dans les émirats pour recueillir des dons et de l'aide à envoyer aux pays touchés par le séisme.