Dubaï accueille un congrès sur les pierres précieuses

Le marché mondial de la bijouterie et des pierres précieuses devrait peser 500 milliards d'euros d'ici 2030 mais le chemin est encore long avant d'en arriver là. "A cause de la guerre en Ukraine, la chaîne d'approvisionnement venu de Russie s'est arrêté. Cela a un très gros impact car les russes sont des acteurs majeurs pour nous et pour le marché tout entier", a déclaré David Namdar, responsable de ventes chez Moshé Namdar.

"L'industrie minière russe pèse lourde surtout pour les pierres brutes", a-t-il affirmé. D'autres obstacles peuvent encore freiner le développement du marché des diamants : par exemple, entre Israël et les Emirats, les échanges peinent à décoller car les transactions bancaires entre les deux pays sont plutôt lentes pour des raisons de sécurité.

"C'est un nouveau marché pour les Israéliens, on est proche de l'Iran et il y a bien sûr des craintes. Les gens venaient ici il y a dix ans avec une valise rempli d'argent pour les déposer à la banque. C'est terminé tout ça. Il est important pour les Emirats, qui veulent être un leader dans le secteur, de respecter les régulations internationales et c'est ce qu'ils font", a expliqué Alex Peterfreund, directeur général d'Espeka Diamonds.

Mais c'est surtout le marché asiatique qui devrait remporter la mise car c'est lui qui résiste le mieux aux crises actuelles et qui attirent le plus les grandes enseignes comme Chanel, Bulgari ou encore Van Cleef. Il s'agit du continent où la demande a fortement évolué.

"Ces marques savent que le marché chinois est énorme et que l'économie chinoise est en pleine expansion. L'autre aspect décisif de la Chine est que sa clientèle cherche la meilleure des qualités", a précisé Yuki Leung, directrice commerciale à Hong Kong.

La Chine représente à elle seule 40% des ventes de bijoux de luxe à l'échelle mondiale. Pour admirer les collections aujourd'hui, ce n'est plus à Paris qu'il faut se rendre mais à Shanghai ou encore Taiwan...