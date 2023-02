Syrie : un drone iranien abattu par l'armée américaine

En janvier, trois drones suicide iraniens présumés avaient pris pour cible une base américaine dans l'est de la Syrie,

L'armée américaine a déclaré ce mercredi avoir abattu un drone de fabrication iranienne en Syrie, qui tentait d'effectuer une reconnaissance d'une base dans le nord-est du pays.

Si ce type de frappe américaine en Syrie est peu courant, on se souvient qu'en janvier, trois drones suicide iraniens présumés avaient pris pour cible une base américaine dans l'est de la Syrie, blessant deux combattants de l'opposition syrienne. Si l'identité des auteurs de l'attaque n'avait pu être déterminée, des miliciens pro-iraniens soutenus par l'Iran basés dans la région avaient déjà mené de telles opérations par le passé.

Les drones fabriqués par la République islamique, particulièrement les drones suicide, sont au centre de l'attention internationale depuis qu'ils sont utilisés par la Russie contre l'Ukraine. Le fait est qu'à la faveur du conflit, l'Iran est devenu l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'aéronefs sans pilote, aussi bon marché que meurtriers, selon des responsables américains. Ils affirment ainsi que la guerre en Ukraine sert à Téhéran de "vitrine" à sa technologie.

Dans une interview au journal britannique The Guardian mardi, des analystes de la CIA décrivent comment la République islamique est passée d'un sous-producteur à l'un des plus importants fabricants d'UAV de la région, et au plus grand fournisseur de l'armée russe. Il expliquent que l'Iran a fourni à la Russie les modèles "Shahad-131" et "Shahad-136" qui représentent pour Moscou une alternative moins chère aux missiles de croisière et au drone de production Mohajer 6, qui peut être utilisé pour la collecte de renseignements et le transport.

Le week-end dernier, The Guardian a par ailleurs révélé comment l'Iran a utilisé des bateaux et des compagnies aériennes appartenant à l'État pour faire passer divers types de drones armés et avancés en Russie. Le journal britannique a également rapporté que les drones de contrebande avaient été fabriqués dans l'installation militaire de la ville d'Ispahan, qui a été attaquée le 28 janvier lors d'une attaque de drone attribuée à Israël.