Les Palestiniens menacent de saisir l'ONU contre Israël

"Israël veut imposer un changement artificiel dans la démographie, le caractère et le statut du territoire"

La mission palestinienne auprès de l'ONU prépare une résolution du Conseil de sécurité pour condamner Israël après sa récente décision de légaliser neuf avant-postes et de faire avancer les plans pour quelque 10 000 nouvelles maisons en Cisjordanie. La résolution sera soumise au représentant de la Ligue arabe au Conseil de sécurité, les Émirats arabes unis, et aux autres membres.

Dans une lettre adressée aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, Riad Mansour, ambassadeur et représentant de l'Autorité palestinienne assure que l'Etat hébreu va à l'"encontre du droit international".

"La cruelle ironie est qu'Israël déracine par la force des familles palestiniennes, et en même temps, il construit des dizaines de logements supplémentaires pour les colons israéliens, continue de déplacer illégalement la population le territoire occupé, y compris Jérusalem-Est, dans le but d'imposer un changement artificiel dans la démographie, le caractère et le statut du territoire", a-t-il déclaré. "Ce sont des violations graves du droit international humanitaire ainsi que des violations graves du droit international des droits de l'homme", a-t-il ajouté.

Mardi, Washington, Berlin, Paris, Rome et Londres se sont dits "fermement" opposés à la décision de légalisation des neuf avant-postes prise dimanche dernier par Benjamin Netanyahou en réponse aux attentats terroristes à Jérusalem. Par ailleurs, Washington aurait demandé aux Palestiniens de renoncer au projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU et de rédiger un communiqué commun pour condamner les projets de l'Etat hébreu dans les implantations.