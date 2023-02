L'armée américaine abat un drone de fabrication iranienne en Syrie

Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité du vol du drone dans le nord-est, où il n'est pas rare que les troupes américaines soient la cible de roquettes

Les forces américaines ont abattu un drone de fabrication iranienne qui survolait une base abritant des troupes américaines dans le nord-est de la Syrie, a annoncé mercredi l'armée américaine. L'incident survient plus d'une semaine après le tremblement de terre meurtrier de magnitude 7,8 qui a secoué la Turquie et la Syrie, qui a été suivi d'une désescalade significative de la violence dans le pays déchiré par la guerre.

AP Photo Carte de la Syrie

Le commandement central américain a déclaré dans un communiqué que le drone de reconnaissance avait survolé le site de soutien de la mission Conoco mardi après-midi avant que les forces américaines ne l'abattent. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité du vol du drone dans le nord-est de la Syrie, où il n'est pas rare que des bases abritant des troupes américaines soient la cible de tirs de roquettes ou d'attaques au mortier.

Des milices soutenues par l'Iran sont basées à proximité, ainsi que des cellules dormantes du groupe État islamique qui a été vaincu en Syrie en mars 2019. Environ 900 soldats américains sont stationnés en Syrie, notamment dans le nord et plus loin au sud et à l'est, qui travaillent aux côtés des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes en ciblant les militants de l'EI et leurs cellules dormantes.