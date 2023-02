Emirats : inauguration d'un complexe interconfessionnel incluant une synagogue

Le complexe abrite une synagogue, une église et une mosquée

Le complexe interconfessionnel sans précédent construit aux Émirats arabes unis et abritant une synagogue, sera inauguré ce jeudi lors d'une cérémonie. La communauté juive locale, dirigée par le grand rabbin Yehuda Sarna, y organisera ses premiers offices durant shabbat tandis que dimanche, un rouleau de la Torah offert par le président émirati, Mohamed ben Zayed Al Nahyan, fera son entrée en grande pompe à la synagogue.

La "maison de la famille abrahamique", située sur l'île de Saadiyat à Abou Dhabi, inclut également une mosquée et une église. Son ouverture était initialement prévue en 2022.

Le projet de la Maison de la famille abrahamique avait été annoncé après la visite du pape François aux Émirats arabes unis en 2019, la première d'un souverain pontife dans la péninsule arabique. Au cours de sa visite, le pape avait signé une déclaration conjointe avec le grand imam d'al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, qui appelait à la tolérance religieuse et au dialogue.

AP /Kamran Jebreili Le rabbin Elie Abadie dit une bénédiction alors qu'il organise un déjeuner pour une délégation d'affaires juive dans une villa qui sert de synagogue temporaire pour sa congrégation à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 10 mai 2022.

Un conseil interconfessionnel nommé "Comité supérieur de la fraternité humaine" et chargé de superviser les projets faisant progresser la tolérance, a été formé à la suite de cette déclaration. La Maison de la famille abrahamique constitue sa première initiative.

"C'est une opportunité importante pour tous ceux qui croient au pouvoir de la foi et de l'humanité. Ce complexe aidera à construire des ponts entre les dirigeants religieux et les communautés, et à favoriser la paix et l'harmonie à une époque trop souvent définie par la différence", a déclaré le rabbin Bruce Lustig, grand rabbin de la Washington Hebrew Congregation et représentant juif du comité.

La nouvelle synagogue qui ouvrira ses portes à Abou Dhabi est la seconde du pays après celle Dubaï, fondée en 2008. Il s'agit d'une avancée importante pour la communauté juive dans son ensemble, ainsi que les Israéliens de plus en plus nombreux à s'installer dans le pays du Golfe depuis l'avènement des accords d'Abraham signés avec l'Etat hébreu en 2020.