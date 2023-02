Réforme judiciaire : "Le gouvernement israélien pousse à la guerre civile" (Nasrallah)

"Israël n'atteindra pas ses 80 ans"

Le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah a fait référence jeudi à la réforme du système judiciaire controversée que veut mettre en place le gouvernement israélien. Dans un discours diffusé sur écrans géants à Beyrouth, il a déclaré que la situation en Israël est "sans précédent au niveau interne." Selon lui, "le gouvernement insensé d'Israël pousse à deux conflits majeurs - un conflit interne en Israël et un conflit avec les Palestiniens qui s'étendra dans toute la région".

"Pour la première fois depuis la création d'Israël, nous entendons des discours du président de l'entité et des anciens Premiers ministres Lapid, Bennett, Olmert, Barak et des anciens ministres de la Défense et d'un général qui parlent de guerre civile et d'effusion de sang et qu'il y a pas de solution aux défis posés par le nouveau gouvernement", a-t-il dit.

Il a ajouté qu'en Israël, "ils ont commencé à organiser des groupes pour quitter le pays et retourner dans les pays dont ils étaient originaires, certains retournent aux États-Unis."

Noam Revkin Fenton/FLASH90 Manifestation à Jérusalem

Nasrallah a affirmé que la confiance du public dans l'armée, dans les dirigeants politiques et dans le système judiciaire a été perdue : "La plus grande menace pour nous dans la région (Israël), si Dieu le veut, n'atteindra pas ses 80 ans."

Depuis plusieurs semaines, des manifestations contre la réforme judiciaire ont lieu à travers le pays. Ce samedi soir, une nouvelle protestation aura lieu et lundi des manifestations d'ampleur nationale sont prévues.