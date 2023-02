Affrontements entre soldats de Tsahal et Juifs extrémistes en Cisjordanie

Les attaques de ce genre deviennent de plus en plus fréquentes

Des soldats ont été attaqués verbalement et physiquement par des Juifs extrémistes mercredi soir, alors qu'ils tentaient d'arrêter des habitants de l'implantation d'Yitzhar suspectés d'avoir incendié un véhicule palestinien non loin du village d'Orif près de Naplouse.

Tsahal a publié ce jeudi une déclaration condamnant ces incidents, et affirmant que "les forces de sécurité continueraient à travailler pour maintenir la sécurité, la loi et l'ordre en Judée-Samarie, ainsi que pour prévenir la violence et les dommages aux civils et les habitants."

Ces confrontations surviennent au lendemain d'un autre incident violent impliquant des soldats et des civils israéliens, lors de l'évacuation d'un vignoble érigé illégalement dans la région de Binyamin en Cisjordanie.

L'incident a suscité la colère du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et de celui des Finances Betsalel Smotrich qui s'en sont pris au ministère de la Défense, à l'origine de l'ordre de démolition. Le parti d'Itamar Ben Gvir a menacé de quitter la coalition, tandis que Betsalel Smotrich a exigé de prendre la main sur l'administration civile en Cisjordanie comme le prévoient les accords passés avec Benjamin Netanyahou juste avant la formation du gouvernement.

L'establishment sécuritaire se dit préoccupé par les tensions croissantes en Cisjordanie. Outre la multiplications d'attentats par des Palestiniens, les données montrent une très forte hausse des crimes commis par des Israéliens ultranationalistes. On assiste également à des attaques de plus en plus fréquentes de ces jeunes contre l'armée.