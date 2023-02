La société pharmaceutique AstraZeneca va construire des bureaux durables à Dubaï

La conception et la construction du projet, ainsi que les matériaux utilisés, répondront aux normes de la LEED

La société pharmaceutique et biotechnologique AstraZeneca a annoncé son intention de construire des bureaux durables au Dubai Science Park, a rapporté jeudi l'agence de presse des Émirats.

Elle a déclaré que la conception et la construction du projet, ainsi que les matériaux utilisés, répondront aux normes du Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) définies par le US Green Building Council, une organisation privée qui promeut la durabilité dans la conception, la construction et l'exploitation des bâtiments.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme écologique mondial de la société. Il intervient après que les autorités des Émirats arabes unis ont annoncé le mois dernier que 2023 serait l'"Année de la durabilité". "La santé et la durabilité vont de pair", a déclaré Marwan Abdulaziz Janahi, le vice-président principal du Dubai Science Park. "Nous ne pouvons pas améliorer notre bien-être collectif sans donner la priorité à la santé de la planète".

"En rejoignant notre communauté d'entreprises mondiales et régionales dans les secteurs de la santé, de l'énergie et de l'environnement, AstraZeneca peut amplifier ses efforts écologiques tout en favorisant l'excellence dans les soins de santé et la recherche."

Sameh El-Fangary, président d'AstraZeneca pour la région du Conseil de coopération du Golfe et le Pakistan, a déclaré : "Toute personne impliquée dans la prestation de soins de santé a un rôle à jouer dans la lutte contre la menace mondiale du changement climatique.

"Nos nouveaux bureaux verts nous aideront à étendre notre empreinte locale aux Emirats arabes unis et à démontrer notre soutien à l'ambition du gouvernement de conduire et d'accélérer le développement durable dans les soins de santé, en s'alignant sur la vision 'We the UAE 2031'."