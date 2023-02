"La Syrie a besoin de plus de ressources pour répondre au séisme" (Assad)

Il a remercié les pays qui ont apporté leur aide, notamment "les frères et amis arabes"

Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré jeudi que l'ampleur des destructions causées par le tremblement de terre de la semaine dernière nécessitait plus de ressources que celles dont dispose l'État, et il a remercié les pays qui ont apporté leur aide, notamment "les frères et amis arabes".

"L'ampleur de la catastrophe et les devoirs qui nous sont confiés à tous dépassent de loin les capacités disponibles", a affirmé Assad dans sa première allocution télévisée depuis le séisme meurtrier qui a frappé la Syrie et la Turquie voisine le 6 février.

Yasin AKGUL / AFP

"Nous serions négligents si nous ne remercions pas tous les pays qui nous ont soutenus depuis les premières heures de la catastrophe, y compris nos frères arabes et nos amis. Leur aide et leur assistance sur le terrain ont eu un impact massif sur le renforcement de nos capacités à faire face aux conditions difficiles pendant les heures critiques", a-t-il affirmé.

Les responsables syriens ont déclaré que le nombre de morts dans les territoires sous contrôle gouvernemental s'élevait à plus de 1 400. Parallèlement, plus de 4 000 décès ont été signalés dans les zones tenues par les rebelles dans le nord-ouest.

Les Nations unies ont estimé que le séisme de magnitude 7,8 a touché environ 9 millions de Syriens et ont lancé un appel dans l'objectif de collecter 397 millions de dollars pour aider les victimes du séisme. L'agence des Nations unies pour les réfugiés a précisé que près de 5,3 millions de personnes pourraient s'être retrouvées sans abri à cause du séisme.