Dubaï : le plus grand chateau gonflable du monde ouvre ses portes

Le précédent record mondial était détenu par Big Bounce America aux États-Unis, qui s'étend sur près de 1 000 m²

Dubaï détient désormais un nouveau record mondial du Guinness avec le plus grand chateau gonflable du monde. Installé à Dubai Parks and Resorts, le chateau gonflable JumpX s'étend sur 1 262 m² et peut accueillir jusqu'à 400 personnes.

"Nous venons de battre le record mondial Guinness du plus grand château gonflable. Nous avons 15 sections différentes comme un terrain de basket, une course d'obstacles, un terrain de fun ball et des murs d'escalade entre autres. Nous avons également des personnes à l'intérieur à des points stratégiques chargées d'assurer la sécurité", a déclaré Denis Pascal, directeur général des opérations à Dubai Parks and Resorts au Khaleej Times.

Giuseppe CACACE / AFP Dubaï

L'ouverture du parc gonflable fait suite à l'ajout récent de "Dino Mania", une parade gratuite de dinosaures à Riverland, dans les parcs de Dubaï.

Par ailleurs, jeudi un complexe interconfessionnel sans précédent abritant une synagogue, a été inauguré à Dubaï lors d'une cérémonie. La communauté juive locale, dirigée par le grand rabbin Yehuda Sarna, y organisera ses premiers offices durant shabbat tandis que dimanche, un rouleau de la Torah offert par le président émirati, Mohamed ben Zayed Al Nahyan, fera son entrée en grande pompe à la synagogue.