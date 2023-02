Gaza : des Palestiniens manifestent à la frontière avec Israël

Les forces de Tsahal ont procédé à des tirs pour disperser les foules

Des centaines de Palestiniens ont manifesté vendredi après-midi à plusieurs endroits près de la barrière de sécurité entre et Israël et le le nord de la bande de Gaza. Lors du rassemblement, des pneus ont été incendiés et des Palestiniens ont pénétré dans la zone de la barrière et y ont mis le feu à un pneu avant de prendre la fuite.

Lorsque les Palestiniens se sont approchés de la clôture de sécurité, les forces de Tsahal ont procédé à des tirs pour disperser les foules.

