Résolution sur les implantations à l'ONU : Antony Blinken s'entretient avec Mahmoud Abbas

Les États-Unis ont passé les derniers jours à exhorter les membres du Conseil de sécurité à ne pas soumettre la résolution à un vote

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a téléphoné samedi au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, alors que Washington cherche à contrecarrer une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU soutenue par Ramallah, exigeant l'arrêt immédiat des activités de construction en Cisjordanie.

Si les Etats-Unis se disent "consternés" par la décision israélienne de légaliser des avant-postes et de construire 10 000 nouvelles unités de logement en Cisjordanie en réaction aux récents attentats, Antony Blinken a fait savoir qu'il ne considérait pas ce projet de résolution à l'ONU comme une initiative efficace.

Les États-Unis ont ainsi passé les derniers jours à exhorter les membres du Conseil de sécurité à ne pas soumettre la résolution à un vote, leur proposant plutôt d'adopter une déclaration commune symbolique que Washington pourrait accepter, selon trois diplomates de l'ONU qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat.

Au cours de leur conversation téléphonique, Mahmoud Abbas a informé le secrétaire d'Eta américain de l'implication de son bureau dans le projet de résolution au Conseil de sécurité rédigé par les Émirats arabes unis, qui représentent la Ligue arabe au sein du panel supérieur de l'ONU.

Selon le président de l'Autorité palestinienne, l'effort de l'ONU est "le résultat de l'insistance d'Israël à violer les accords signés". Il a par ailleurs "souligné la nécessité pour Israël d'arrêter toutes les mesures unilatérales, y compris la construction de colonies, les démolitions de maisons, les raids sur les villes et les villages, et les exécutions extrajudiciaires de Palestiniens".

Mahmoud Abbas a enfin exhorté les États-Unis à "intervenir immédiatement et efficacement pour faire pression sur Israël afin qu'il mette fin à toutes ces mesures dangereuses", dans le but d'assurer la poursuite de la perspective d'une solution à deux États, a déclaré son bureau. Celui-ci a également indiqué qu'Antony Blinken avait assuré qu'il contacterait le gouvernement israélien "dans le but de stopper les actions israéliennes unilatérales sur le terrain".

La dernière fois qu'une résolution contre Israël sur les implantations a été adoptée par le Conseil de sécurité, c'était en décembre 2016. 14 des 15 membres de l'organe avaient soutenu la mesure tandis que les États-Unis, alors dirigés par Barack Obama, avaient décidé de s'abstenir pour permettre l'adoption de la résolution, au grand dam de Jérusalem.