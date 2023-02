Un expert parvient à géolocaliser une base aérienne souterraine secrète en Iran

"Cette base n'est pas la seule existante, plusieurs autres ont été construites dans tout le pays"

"La base aérienne souterraine pas si secrète de l'Iran", a déclaré sur Twitter Joseph Dempsey, chercheur en défense à l'Institut international d'études stratégiques. Un message qu'il a accompagné des coordonnées GPS de la base aérienne "Eagle 44", située au cœur des montagnes Zagros.

C'est à partir des images diffusées par la télévision d'Etat iranienne, et plus précisément celles de certaines entrées de la base, que l'expert a pu procéder à des recoupements avec des images satellites, et en dévoiler la position.

La base souterraine, qui a la capacité de recevoir des avions de chasse, des bombardiers et des drones, dispose notamment de postes de commandement, de hangars de maintenance des chasseurs, de centres de maintenance des avions, d'équipements de navigation et d'aéroport, et de réservoirs de carburant, selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA.

L'Iran avait dévoilé le 7 février la base aérienne souterraine en présence de plusieurs hauts responsables militaires, en précisant que cette base n'était pas la seule existante, et que plusieurs autres avaient été construites dans tout le pays. "La construction de ces bases sous les montagnes offre la possibilité de mener des opérations aériennes surprises, à partir de lieux et à des moments auxquels l'ennemi ne s'attend pas", avait précisé l'IRNA.

Les observateurs avaient par ailleurs fait remarquer que les avions de combat exposés dans cette base étaient de vieux modèles MiG et Soukhoï datant de l'époque soviétique, ainsi que des F4 et F5 américains datant d'avant la révolution islamique de 1979. En outre, ils avaient souligné que ce genre de base souterraine n'est utile qu'avant la première sortie de ses avions car dès cette minute, elle est aussitôt localisée.