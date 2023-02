"Les pays arabes doivent adopter une nouvelle approche à l'égard de la Syrie" (ministre saoudien)

Les remarques du prince Faisal bin Farhan Al Saud marquent un changement alors que Riyad soutenait les rebelles au début de la guerre civile

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré qu'un consensus se dégageait dans le monde arabe sur le fait qu'isoler la Syrie ne fonctionnait pas, et qu'un dialogue avec Damas était nécessaire sur les questions humanitaires, notamment le retour des réfugiés. Les remarques du prince Faisal bin Farhan Al Saud lors d'un forum sur la sécurité à Munich samedi, rapportées par l'agence Reuters, marquent un changement par rapport aux premières années de la guerre civile en Syrie, lorsque plusieurs pays arabes, dont l'Arabie saoudite, soutenaient les rebelles qui combattaient Bachar al-Assad.

"Vous verrez que non seulement au sein du CCG (Conseil de coopération du Golfe) mais aussi dans le monde arabe, il y a un consensus croissant sur le fait que le statu quo n'est pas viable", a-t-il déclaré. Le ministre a déclaré qu'en l'absence d'une voie vers des "objectifs maximalistes" pour une solution politique, une autre approche était "en cours de formulation" pour traiter la question des réfugiés syriens dans les pays voisins et la souffrance des civils, en particulier après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Syrie et la Turquie.

"Il faudra donc, à un moment donné, dialoguer avec le gouvernement de Damas de manière à atteindre au moins les objectifs les plus importants, notamment en ce qui concerne l'aspect humanitaire et le retour des réfugiés", a ajouté Faisal bin Farhan Al Saud. Il a par ailleurs refusé de commenter les rumeurs selon lesquelles il se rendrait à Damas après les visites de ses homologues émirati et jordanien. Riyad a envoyé des avions d'aide dans les territoires contrôlés par le gouvernement en Syrie dans le cadre des efforts de secours après avoir initialement envoyé de l'aide uniquement dans le nord-ouest du pays, contrôlé par l'opposition.

Boudé par l'Occident, Assad bénéficie d'un soutien croissant de la part des pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec lui ces dernières années, notamment les Émirats arabes unis, qui souhaitent que l'influence arabe en Syrie s'oppose à celle de l'Iran. D'autres pays arabes restent méfiants et les sanctions américaines contre la Syrie demeurent un facteur de complication.