Séisme : la Turquie arrête les recherches excepté dans deux provinces

Au total, le séisme qui a également frappé la Syrie a fait plus de 44 000 morts

La Turquie a décidé dimanche, quatorze jours après le séisme du 6 février, d'arrêter les recherches sauf dans les deux provinces les plus touchées, Kahramanmaras et Hatay, a annoncé l'agence gouvernementale de secours (Afad).

"Dans bon nombre de provinces les efforts de recherches sont terminés. Ils se poursuivent dans les provinces de Kahramanmaras et Hatay, dans une quarantaine de bâtiments", a déclaré Yunus Sezer, le patron de l'Afad.

Le tremblement de terre d'une magnitude de 7.8 qui a dévasté le sud du pays et la Syrie a fait 40 689 morts en Turquie, selon le dernier bilan officiel communiqué dimanche par l'Afad. Le vice-président turc Fuat Oktay a rapporté que 105 000 bâtiments se sont effondrés ou ont été sévèrement endommagés dans les secousses. Une déclaration qui fait écho à l'arrestation de plusieurs entrepreneurs du bâtiment dans le pays, accusés d'avoir érigé des immeubles au rabais.

Au total, le séisme qui a également frappé la Syrie a fait plus de 44 000 morts, mais l'OMS a déjà prévenu que ce iln pourrait être encore plus lourd. Samedi, un homme et une femme ont été retrouvés après avoir passé 296 heures piégés dans les décombres à Antakya.