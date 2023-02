Des navires de la marine de neuf pays exposés à Abou Dhabi

L'Adnec est le seul centre du Moyen-Orient qui organise des expositions intérieures, extérieures et maritimes

Des navires de guerre sont arrivés à Abou Dhabi pour participer à l'exposition du salon NAVDEX 2023, dont le nombre d'exposants a augmenté de plus de 200 %. L'exposition et la conférence sur la défense navale et internationale se tiendront du 20 au 24 février.

Sous le patronage du président Mohammed ben Zayed Al Nahyane, l'événement vise à rassembler les principaux acteurs de l'industrie et les experts militaires pour présenter les dernières innovations et technologies dans les secteurs de la défense et de la sécurité.

Le commodore Rashid Al-Muhaisni, président du comité d'organisation de NAVDEX 2023, a noté une "croissance significative" du nombre de sociétés exposantes, ainsi qu'une large présentation des dernières technologies innovantes dans l'industrie de la défense maritime. Il a souligné que des navires seront exposés au port Adnec et au port Zayed, qui présenteront également des navires de guerre dans le cadre de l'exposition.

L'édition actuelle de NAVDEX comprend la participation d'un certain nombre de navires de guerre de huit pays, dont le Pakistan, Bahreïn, le Royaume-Uni, l'Italie, la Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis.

Le premier groupe comprenait sept navires de guerre de tailles et d'utilisations différentes, provenant de divers pays. Les navires ont été officiellement accueillis lorsqu'ils sont entrés dans le canal d'eau Mussafah, jusqu'à la marina Adnec, située en face de l'Adnec. L'Adnec est le seul centre du Moyen-Orient qui organise des expositions intérieures, extérieures et maritimes.