Turquie/Séisme : visite d'Antony Blinken qui promet 100 millions de dollars d'aide supplémentaire

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a annoncé dimanche en Turquie l'octroi de 100 millions de dollars d'aide supplémentaire aux sinistrés du séisme qui a fait près de 45 000 morts dans le pays et en Syrie voisine.

Le Secrétaire d'Etat venu afficher le soutien des Etats-Unis à son allié au sein de l'Otan, est arrivé de Munich, en Allemagne, où il a participé à une conférence sur la sécurité, sur la base aérienne d'Incirlik dans le sud-est du pays.

C'est de cette base, où sont stationnés quelque 1 500 militaires américains, qu'est acheminée une partie de l'aide humanitaire, notamment américaine, vers les zones sinistrées par le séisme de magnitude 7,8 survenu le 6 février. C'est également de là qu'Antony Blinken a décollé pour survoler en hélicoptère la province dévastée de Hatay (sud-est).

CLODAGH KILCOYNE / POOL / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu dans un hélicoptère pour une visite des zones touchées par le tremblement de terre le 19 février 2023 en Turquie

Ce séisme est la pire catastrophe pour la Turquie contemporaine qui a fait, selon un dernier bilan, 40 689 morts dans ce seul pays. "Quand on voit l'étendue des dégâts, le nombre d'immeubles, le nombre d'appartements, le nombre de maisons qui ont été détruites, il va falloir un effort massif pour reconstruire et nous nous engageons à soutenir cet effort", a déclaré le Secrétaire d'Etat. "Nous ajoutons 100 millions de dollars pour venir en aide à ceux qui en ont désespérément besoin" a-t-il indiqué.

Le chef de la diplomatie américaine devait s'entretenir avec des responsables militaires et humanitaires qui coordonnent l'aide américaine. Dimanche après-midi les autorités turques ont annoncé la fin des recherches sauf dans deux provinces où les chances de retrouver des survivants restent minces: celle de Karhamanmaras, où est situé l'épicentre et celle de Hatay, où le chef de la diplomatie américaine a pu constater l'immensité du désastre.

Les Etats-Unis ont déployé dès le lendemain du séisme plusieurs équipes de recherche et secours en Turquie soit environ 200 personnes, et débloqué une première tranche de 85 millions de dollars en aide humanitaire. Ils ont également fourni des hélicoptères Black Hawk et Chinook pour transférer les fournitures. Les Nations unies ont lancé un appel à l'aide internationale afin de récolter un milliard de dollars pour la Turquie.

CLODAGH KILCOYNE / POOL / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken aide le personnel militaire américain à transporter de l'aide humanitaire à la base aérienne d'Incirlik près d'Adana en Turquie, le 19 février 2023

Antony Blinken devait gagner dans la soirée Ankara où il rencontrera lundi le président Recep Tayyip Erdogan. Il s'agit du premier déplacement du secrétaire d'Etat américain en Turquie depuis sa prise de fonction il y a deux ans. Cette visite avait été programmée avant le séisme du 6 février qui en a bousculé l'agenda.

Les deux pays, alliés dans l'Otan, entretiennent des relations parfois tumultueuses. Mais les Etats-Unis reconnaissent à leur allié un rôle constructif s'agissant notamment de la guerre en Ukraine. Parmi leurs litiges, figurent la vente potentielle d'avions de chasse F-16 promis par le président Joe Biden à la Turquie mais qui reste bloquée par l'opposition du Congrès, ainsi que le blocage turc de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan.

Après la Turquie, M. Blinken achèvera sa tournée européenne à Athènes où il aura lundi soir et mardi une série d'entretiens avec les autorités de ce pays, rival historique de la Turquie mais également partenaire dans l'Otan.