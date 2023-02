Iran : Les inspecteurs nucléaires détectent de l'uranium enrichi à un niveau de pureté de 84%

L'Agence internationale de l'énergie atomique tente de comprendre comment l'Iran a accumulé cet uranium enrichi

Les inspecteurs internationaux de l'énergie atomique en Iran ont détecté la semaine dernière de l'uranium enrichi à des niveaux juste inférieurs à ceux nécessaires à la fabrication d'une arme nucléaire, selon deux diplomates de haut rang, soulignant le risque que les activités atomiques débridées du pays ne déclenchent une nouvelle crise, a rapporté dimanche le site Bloomberg.

L'Agence internationale de l'énergie atomique tente de comprendre comment l'Iran a accumulé de l'uranium enrichi à 84 % de pureté - le niveau le plus élevé trouvé par les inspecteurs dans le pays à ce jour, et une concentration juste 6 % inférieure à ce qui est nécessaire pour une arme. L'Iran avait précédemment déclaré à l'AIEA que ses centrifugeuses étaient configurées pour enrichir l'uranium à un niveau de pureté de 60 %.

AP Photo/Vahid Salem Le drapeau national iranien

Les inspecteurs doivent déterminer si l'Iran a produit intentionnellement ce matériau ou si la concentration est une accumulation involontaire dans le réseau de tuyaux reliant les centaines de centrifugeuses à rotation rapide utilisées pour séparer les isotopes. C'est la deuxième fois ce mois-ci que les observateurs détectent des activités suspectes liées à l'enrichissement.

Cette évolution intervient alors que l'Iran est de plus en plus isolé de l'Occident et que les négociations nucléaires avec les puissances mondiales restent suspendues. Le pays a également fait l'objet d'une condamnation générale pour sa répression meurtrière de grandes manifestations et les États-Unis et l'Union européenne ont renforcé les sanctions contre l'Iran en raison de son soutien militaire à la guerre de la Russie en Ukraine.