Israël inaugure son premier pavillon national au salon de la défense d'Abou Dhabi

"L'inauguration du pavillon national israélien à Abou Dhabi est une étape importante dans l'approfondissement de notre partenariat en matière de défense"

Le ministère israélien de la Défense a inauguré ce lundi le tout premier pavillon national de l'exposition de défense "IDEX" à Abou Dhabi. Dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer les relations de défense avec les pays signataires des accords d'Abraham, SIBAT, la direction de la coopération internationale en matière de défense du ministère israélien de la Défense, dirige la délégation des industries israéliennes participant à l'événement. Le pavillon national a été inauguré par le chef du SIBAT, le brigadier général à la retraite Yaïr Kulas, accompagné d'autres hauts responsables.

Bureau du porte-parole du ministère israélien de la Défense

"L'inauguration du pavillon national israélien à Abou Dhabi est une étape importante dans l'approfondissement de notre partenariat crucial en matière de défense avec les Émirats arabes unis. Alors que nos relations dans ce domaine continuent de se développer, nous sommes fiers de présenter et de partager les technologies et systèmes innovants développés par les industries de défense israéliennes et le ministère israélien de la Défense", a affirmé le chef du SIBAT, Yaïr Kulas.

"Nous prévoyons d'organiser de nombreuses réunions pendant l'exposition pour discuter de nouveaux domaines de collaboration. Nous sommes impatients de renforcer la coopération future avec nos partenaires des Emirats arabes unis", a-t-il ajouté.

Plus de 30 industries de défense israéliennes (Elbit, Rafael Aerodan et plein d'autres) de premier plan présentent leurs solutions technologiques. Parmi elles figurent les systèmes de défense aérienne, les systèmes de roquettes et de missiles, les systèmes aériens sans pilote, l'intelligence artificielle, les systèmes électro-optiques, ou encore les solutions informatiques.

Les Emirats arabes unis et Israël ont également dévoilé lundi le premier navire sans pilote produit conjointement par les industriels des deux pays, illustrant leur coopération croissante dans le secteur de la défense.