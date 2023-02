Turquie : au moins six morts et 300 blessés dans les deux derniers séismes

Le séisme a été ressenti jusqu'en Israël, au Liban et en Egypte, selon les médias locaux

Au moins 6 morts et près de 300 blessés ont été recensés après les deux nouveaux séismes de magnitudes 6,4 et 5,8 qui ont été enregistrés lundi soir dans la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 41.000 morts en Turquie, a rapporté l'agence turque de secours Afad.

L'agence de secours a appelé sur Twitter la population à rester à l'écart de la côte par précaution, mettant en garde contre le risque de submersion.

La province de Hatay borde la Méditerranée, avec la ville d'Antakya dans les terres et le grand port de marchandises d'Iskenderun sur le littoral.

La première secousse, de magnitude 6,4, dont l'épicentre était situé à Defne, un district distant d'une quinzaine de minutes en voiture - en temps normal - d'Antakya, est survenue à 20H04 (17H04 GMT) et a été très violemment ressentie par les équipes de l'AFP à Antakya et à Adana, 200 km plus au nord.

Elle a été suivie trois minutes plus tard d'une nouvelle secousse de magnitude 5,8 à Samandag, une localité côtière au sud d'Antakya, a signalé l'Afad qui redoute "une élévation du niveau de la mer jusqu'à 50 cm".

Les secousses ont été également ressenties dans la région d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie et des pans d'immeuble endommagés se sont écroulés. A Antakya aussi, la secousse a suscité un mouvement de panique parmi la population déjà durement éprouvée et a soulevé d'importants nuages de poussière dans la ville en ruines.

Selon l'Afad, plus de 6.000 répliques ont été enregistrées depuis le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 qui a dévasté le sud de la Turquie et la Syrie.

Le séisme de ce lundi a été ressenti jusqu'en Israël, au Liban en Egypte et en Irak, selon les médias locaux.

"J'étais sur mon lit avec l'ordinateur sur les genoux quand tout à coup je l'ai senti bouger, à deux reprises. J'ai étendu mes jambes mais mon lit bougeait encore je n'ai pas compris tout de suite jusqu'à ce que je vois les notifications qu'un séisme s'était produit. La sensation est bizarre", a témoigné Brenda à Tel-Aviv.

Au début du mois, la terre a tremblé en Israël trois fois en une seule et même journée.