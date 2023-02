Assad se rend à Oman pour son premier voyage après le tremblement de terre

Le sultan a réitéré "ses sincères condoléances au président et au peuple syrien frère"

Le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu lundi au sultanat d'Oman, une première en douze ans de guerre en Syrie, au moment où Damas multiplie les tentatives de rapprochement avec les pays arabes après le séisme dévastateur.

Médiateur discret mais important sur la scène diplomatique, Oman est l'un des rares pays arabes, et le seul dans le Golfe, à avoir toujours maintenu des relations diplomatiques officielles avec Damas depuis le début de la guerre en Syrie en 2011.

"Le sultan (Haitham) et le président syrien ont tenu des discussions officielles", annoncé le ministère omanais des Affaires étrangères sur Twitter. Le sultan a réitéré "ses sincères condoléances au président et au peuple syrien frère", après le séisme qui a fait plus de 44.000 morts en Turquie et en Syrie.

On observe des signes d'un changement au Moyen-Orient en faveur d'une reprise des liens avec Assad, un changement accéléré par le tremblement de terre.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères s'est rendu pour la première fois à Damas la semaine dernière et, le 7 février, Assad et le président égyptien Abdul Fattah Al-Sissi se sont entretenus par téléphone pour la première fois.

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a aussi rencontré Assad à Damas il y a une semaine, sa troisième visite depuis le début de la guerre. La précédente visite d'Assad aux Emirats arabes unis en mars de l'année dernière était son premier voyage dans un État arabe depuis le début de la guerre civile en 2011.

Il a rarement quitté la Syrie pendant la guerre, se rendant uniquement chez ses proches alliés, la Russie et l'Iran.