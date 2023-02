Exclu i24NEWS : le ministre israélien des Affaires étrangères prédit un "retour en force" des sanctions contre l'Iran

M. Cohen a déclaré qu'il s'attendait à ce que le monde occidental impose des sanctions "de rappel" à l'Iran

Dans une interview exclusive accordée à i24NEWS, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a prédit que le monde occidental imposerait des sanctions "sévères" à l'Iran avant la 78e Assemblée générale des Nations unies en septembre de cette année.

Selon certaines informations, l'Iran aurait enrichi de l'uranium jusqu'à 84 %, soit juste en dessous des 90 % nécessaires pour produire une bombe nucléaire. Ces conclusions ont été faites alors que les négociations sont dans l'impasse pour relancer un accord historique sur le programme nucléaire iranien et qu'Israël continue à faire pression sur la communauté internationale.

"Selon mon estimation, les États-Unis et l'Europe ne peuvent plus se tenir à l'écart sur la question iranienne", a déclaré Cohen. "L'Iran est très proche de l'enrichissement de l'uranium à 90 %, et l'Iran fournit des armes à la Russie pour combattre l'Ukraine. Les États-Unis et les pays européens concernés imposeront des sanctions à l'Iran avant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre."

IRIB via AP, File

Le ministre des Affaires étrangères a également évoqué l'adhésion d'autres pays aux accords d'Abraham pour normaliser les liens avec Israël.

"J'ai parlé d'amener plus de pays aux Accords d'Abraham, et il y aura des nouvelles. Pas seulement des pays d'Afrique, mais des pays du Golfe et d'Asie extrême-orientale, qui peuvent se joindre à l'accord de normalisation avec Israël. Pour nous, tous les pays musulmans et arabes peuvent être des partenaires", a-t-il souligné.

L'État juif est également "très proche" du rétablissement des liens avec la Pologne, a-t-il poursuivi. "Nous sommes très proches d'avoir un accord avec le gouvernement polonais. C'est un intérêt mutuel que les relations soient plus fortes."