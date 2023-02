Les Emirats et le site Code.org signent un accord pour stimuler l'enseignement de l'informatique

Le ministère veut intégrer cette discipline à tous les niveaux de l'enseignement, de la maternelle à l'université

Le ministère de l'Education des Émirats arabes unis et la plateforme à but non lucratif Code.org ont signé un protocole d'accord pour stimuler l'enseignement de l'informatique dans tout le pays, a rapporté mardi l'agence de presse officielle des Émirats. La collaboration se concentrera sur la sensibilisation à l'importance de l'informatique, la diffusion de ressources et de programmes d'études pertinents en arabe, la formation des enseignants et l'aménagement du temps consacré à cette matière pendant et après les heures de cours.

Mohammed Ebrahim Almualla, sous-secrétaire aux affaires académiques du ministère, et Hadi Partovi, directeur général de Code.org, ont signé le protocole d'accord lors du World Government Summit 2023 à Dubaï. Le ministre émirati de l'Education, Ahmad Belhoul Al-Falasi, a déclaré que l'élimination de l'analphabétisme numérique et l'extension de l'enseignement de l'informatique à tous les citoyens des Émirats arabes unis constituaient une priorité absolue pour le ministère.

Il a ajouté que l'objectif du ministère était d'intégrer l'informatique à toutes les étapes de l'enseignement, en commençant par la maternelle, afin d'améliorer les capacités de raisonnement informatique des élèves. "Le ministère de l'Education travaille en accord avec les directives des dirigeants pour construire le futur système éducatif du pays", a-t-il ajouté.

Sophie Gordon / Flash90

"À ce titre, nous travaillons avec nos partenaires du gouvernement, du secteur privé et des organisations à but non lucratif pour améliorer divers aspects du système éducatif, notamment la diffusion de l'enseignement de l'informatique et l'intégration de l'intelligence artificielle dans le système éducatif. Nous sommes certains que cette coopération stratégique avec Code.org contribuera à servir ces objectifs et ces aspirations", a souligné M. Al-Falasi.

"Nous sommes impatients de nous associer au ministère de l'Éducation des Émirats arabes unis pour faire en sorte que tous les étudiants du pays apprennent à développer des technologies et pas seulement à les utiliser", a affirmé le directeur de Code.org Hadi Partovi.

Le ministère a également annoncé que les Émirats arabes unis étaient l'un des premiers pays à commencer à intégrer des outils d'intelligence artificielle dans l'ensemble de son système éducatif en adoptant des tuteurs d'IA préformés, en partenariat avec Microsoft OpenAI.